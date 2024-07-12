Політика

Польща визнала геноцидом депортацію кримських татар 1944 року
12 Липня 2024 18:16
читать на русском →
крим
Сейм Польщі визнав геноцидом депортацію кримських татар / Фото: Kancelaria Sejmu

Сейм Польщі 12 липня визнав геноцидом депортацію кримських татар 1944 року. Голосів вистачило попри спроби антиукраїнської політсили заблокувати відповідну постанову.

Про це повідомляє RFI.

Постанову про вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу підтримали 414 польських парламентарів, 16 — проти, двоє — утрималися, — повідомляє голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Засідання відвідали лідер кримськотатарської громади Мустафа Джемілєв, вищезгаданий Рефат Чубаров і його заступник Ахтем Чийгоз, а також до них доєднався український народний депутат Микола Княжицький.

За радянських часів 80 років тому насильно виселяли корінних жителів Криму до Середньої Азії та Сибіру. Депортація охопила майже 200 000 осіб, 8 000 загинули дорогою, а ще близько 45 000 померли протягом кількох років після прибуття у заслання.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
12 Липня 2024 15:51

Вже понад 2,7 мільйона людей оновили дані в “Резерв+”
12 Липня 2024 16:19

У Харкові почали встановлювати міні-ТЕЦ
12 Липня 2024 15:16

Британія не надавала Україні дозвіл використовувати ракети Storm Shadow по території Росії, – ЗМІ
12 Липня 2024 13:36

У Ла-Манші перекинувся човен з мігрантами, є загиблі
12 Липня 2024 12:20

Одного з головних податківців Києва затримали на хабарях 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
усі думки