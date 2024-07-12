Польща визнала геноцидом депортацію кримських татар 1944 року

Сейм Польщі 12 липня визнав геноцидом депортацію кримських татар 1944 року. Голосів вистачило попри спроби антиукраїнської політсили заблокувати відповідну постанову.

Про це повідомляє RFI.

Постанову про вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу підтримали 414 польських парламентарів, 16 — проти, двоє — утрималися, — повідомляє голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Засідання відвідали лідер кримськотатарської громади Мустафа Джемілєв, вищезгаданий Рефат Чубаров і його заступник Ахтем Чийгоз, а також до них доєднався український народний депутат Микола Княжицький.

За радянських часів 80 років тому насильно виселяли корінних жителів Криму до Середньої Азії та Сибіру. Депортація охопила майже 200 000 осіб, 8 000 загинули дорогою, а ще близько 45 000 померли протягом кількох років після прибуття у заслання.