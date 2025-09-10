Польща вимагає задіяти статтю 4 Договору про НАТО через вторгнення російських дронів

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про 19 порушень польського повітряного простору вночі 10 вересня. Частина безпілотників летіла з Білорусі, чотири БпЛА вдалося збити. Через нічний інцидент Польща попросила задіяти статтю 4 Договору про НАТО.

Про це пише Reuters.

За словами Туска, вночі відбулося 19 порушень польського повітряного простору. Значна частина дронів залетіла з території Білорусі. Ймовірно, чотири дрони були збиті. Останній безпілотник знешкодили о 6:45 ранку.

Таким чином, доля 15 з 19 БпЛА залишається невідомою.

Туск заявив, що Польща попросила задіяти статтю 4 Договору про НАТО і проводить постійні консультації з союзниками для посилення протиповітряної оборони країни.

“Той факт, що ці дрони, які становили загрозу безпеці, були збиті, змінює політичну ситуацію. Тому союзницькі консультації набули форми офіційного прохання активувати статтю 4 договору НАТО”, – сказав Туск.

Прем’єр-міністр Польщі також зазначив, що країні потрібні не лише заяви про солідарність, а й більша підтримка союзників.

Він додав, що немає підстав стверджувати, що Польща перебуває у стані війни, але вона знаходиться в ситуації, найближчій до збройного конфлікту від часів Другої світової війни.

Що таке стаття 4 Договору про НАТО

Стаття 4 передбачає, що члени НАТО будуть проводити консультації між собою, коли, на думку будь-якого з них, територія, політична незалежність або безпека будь-якого з них перебуває під загрозою.

Відповідно до статті 4, обговорення в Північноатлантичній раді, головному політичному органі НАТО, можуть потенційно призвести до прийняття спільного рішення або вжиття спільних заходів.