Польща відправляє 40 тисяч військових на кордони на тлі російсько-білоруських навчань “Захід-2025”

Польща розгортає близько 40 тисяч солдатів на кордони з Білоруссю та Росією на тлі зростання напруженості після масштабного вторгнення дронів та початку російсько-білоруських навчань “Захід-2025”.

Про це повідомляє TVP.

Посилення військової присутності очікувалося й раніше, оскільки російські та білоруські війська у п’ятницю почали серію навчань, частина з яких проходитиме поблизу польського кордону.

Спільні російсько-білоруські навчання під назвою “Запад-2025” мають залучити десятки тисяч військових, що й стало причиною рішення Польщі розгорнути близько 40 тисяч своїх солдатів біля східного кордону.

“Польща готувалася до маневрів “Захід-2025” протягом багатьох місяців. Польська армія проводила навчання, у яких брали участь понад 30 тисяч польських солдатів, а також військових НАТО, аби дати адекватну відповідь. Пам’ятаймо, що “Захід-2025” — це наступальні навчання”, — сказав заступник міністра оборони Цезарій Томчик телеканалу Polsat News.

Нагадаємо, у ніч на 12 вересня Польща повністю закрила кордон з Білоруссю через початок російсько-білоруських військових навчань “Захід-2025”. Обмеження стосуються як автомобільного транспорту, так і вантажних поїздів у всіх прикордонних пунктах.