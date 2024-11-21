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Польща підіймала винищувачі через атаку РФ на Дніпру
21 Листопада 2024 10:35
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польща
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Вранці 21 листопада Польща підняла у небо військову авіацію у відповідь на ракетні удари Росії по Дніпру.

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Польське військове командування заявило, що операція польської та союзницької авіації розпочалася через чергову атаку РФ, зокрема на об’єкти на заході України.

В рамках заходів:

  • До неба піднято винищувачі для моніторингу повітряного простору.
  • Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведено у стан максимальної бойової готовності.
  • Активізовано всі доступні сили та засоби Оперативного командування Польщі.

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