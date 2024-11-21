Польща підіймала винищувачі через атаку РФ на Дніпру

Вранці 21 листопада Польща підняла у небо військову авіацію у відповідь на ракетні удари Росії по Дніпру.

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Польське військове командування заявило, що операція польської та союзницької авіації розпочалася через чергову атаку РФ, зокрема на об’єкти на заході України.

В рамках заходів: