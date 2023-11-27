Суспільство

Польща на день призупинить роботу пропускного пункту “Угринів – Долгобичув”

27 Листопада 2023 21:40
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кордон, польща

Пропуск вантажівок і автобусів через пункт пропуску “Угринів-Долгобичув” на українсько-польському кордоні у вівторок, 28 листопада, буде тимчасово припинено, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

“За інформацією, що надійшла від польських прикордонників, 28 листопада 2023 року в пункті пропуску “Долгобичув” через ремонтні роботи відбудеться відключення електроенергії. Орієнтовний час відключення – з 09:00 до 21:00 (за київським часом)”, – зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

У зазначений період оформлення суміжною стороною здійснюватиметься на мобільних терміналах. У зв’язку з цим пропуск вантажних транспортних засобів із повною масою до 7,5 тонни, а також автобусів буде тимчасово призупинено.

“Пропуск легкових автомобілів здійснюватиметься у звичайному режимі”, – зазначили в Держприкордонслужбі.


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