Польща може повністю закрити кордон із Білоруссю

Уряд Польщі розглядає можливість закриття кордону з Білоруссю через присутність «вагнерівців», зазначив заступник глави МЗС Польщі Павло Яблонський в інтерв’ю CNN.

За словами Яблонського, «закриття кордону з Білоруссю буде «крайнім заходом».

«Ми хотіли б уникнути цього, тому що це певною мірою крайній захід. Але якщо продовжуватимуться напади, продовжуватимуться спроби дестабілізації нашої країни, у нас може не бути іншого виходу», – додав заступник міністра зовнішньополітичного відомства Польщі.

Польський чиновник також заявив, що «загроза є дуже реальною» з боку Білорусі, він стверджує, що «вагнерівці» вже намагалися проникнути на територію Польщі.

«Ми очікуємо нових спроб атак на нашому кордоні, можливо нових спроб порушення нашого повітряного простору», – сказав Яблонський, додавши, що «вони намагатимуться продемонструвати, що можуть робити все, що їм заманеться».

Він також заявив, що Польща розгортає дедалі більше військ поблизу білоруського кордону.