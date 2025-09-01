        Суспільство

        Польща депортувала українця через погрози підпалів після вето на закон про допомогу біженцям

        Галина Шподарева
        1 Вересня 2025 15:52
        
        Депортація українця з Польщі / Скриншот
        Депортація українця з Польщі / Скриншот

        З Польщі депортували громадянина України, який, як стверджує поліція, розмістив у соцмережах відео з погрозами підпалювати будинки.

        Про це повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кєрвінський у мережі Х.

        “Громадянин України, який у відео погрожував підпалами, був примусово доставлений і депортований в Україну співробітниками прикордонної служби”, — написав Кєрвінський.

        За інформацією TVN24, відео з погрозами з’явилося на одному з онлайн-сервісів. Чоловік нібито погрожував помстою, якщо непрацюючих українців позбавлять соцпрограми 800+, яка передбачає щомісячну виплату у розмірі 800 злотих на кожну дитину до 18 років. Допомога доступна як громадянам Польщі, так і українським сім’ям, які легально перебувають у країні та мають номер PESEL (PESEL UKR).

        Підозрюваного затримали у Варшаві, а акаунт із відео правоохоронці видалили. 29-річному українцю заборонили в’їзд до Польщі та до Шенгенської зони на 10 років.

        Нагадаємо, закон, на який президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето, передбачав продовження до 4 березня 2026 року тимчасового захисту для українських біженців. За словами Навроцького, допомога у вигляді виплат 800+ має надаватися лише тим українцям, які працюють у Польщі.


