Кримінал

Полковник медслужби фіктивно працевлаштував свою дружину до ЗСУ з виплатою “бойових”
1 Листопада 2024 13:58
читать на русском →
армія, корупція
ДБР викрило полковника медслужби, який допоміг дружині отримати майже мільйон "бойових" / Фото: ДБР

Правоохоронці повідомили про підозру полковнику медичної служби та військовослужбовцю, який оформлював бойові виплати медичній сестрі, що залишалась вдома.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“У червні 2022 року полковник медичної служби одного з підрозділів ЗСУ прибув на Схід України для виконання бойових завдань. Його дружина не була військовою та перебувала вдома з дитиною.

Проте полковник домовився з командиром медичної роти та у липні 2023 року “працевлаштував” свою дружину на службу до підрозділу. Жінка жодного разу не з’являлася на місце дислокації підрозділу, але на підставі фіктивних документів щомісячно отримувала бойові виплати”, – йдеться у повідомленні.

Таким чином за 8 місяців нібито служби вона незаконно отримала майже 1 млн гривень.

Військовому, його дружині та командиру медроти повідомлено про підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Командиру медичної роти також повідомлено про підозру у складанні завідомо неправдивих офіційних документів.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Вирішується питання відшкодування завданих збитків.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
1 Листопада 2024 11:57

FT: У Південній Кореї тривають напружені дискусії щодо постачання Україні зброї
1 Листопада 2024 13:58

Полковник медслужби фіктивно працевлаштував свою дружину до ЗСУ з виплатою “бойових”
1 Листопада 2024 13:26

Росіяни втратили бомбардувальник Су-34
1 Листопада 2024 13:07

Міністр охорони здоров’я розповів деталі реформи МСЕК
1 Листопада 2024 12:32

З наступного тижня можуть початися відключення світла
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки