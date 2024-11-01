Полковник медслужби фіктивно працевлаштував свою дружину до ЗСУ з виплатою “бойових”

Правоохоронці повідомили про підозру полковнику медичної служби та військовослужбовцю, який оформлював бойові виплати медичній сестрі, що залишалась вдома.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“У червні 2022 року полковник медичної служби одного з підрозділів ЗСУ прибув на Схід України для виконання бойових завдань. Його дружина не була військовою та перебувала вдома з дитиною.

Проте полковник домовився з командиром медичної роти та у липні 2023 року “працевлаштував” свою дружину на службу до підрозділу. Жінка жодного разу не з’являлася на місце дислокації підрозділу, але на підставі фіктивних документів щомісячно отримувала бойові виплати”, – йдеться у повідомленні.

Таким чином за 8 місяців нібито служби вона незаконно отримала майже 1 млн гривень.

Військовому, його дружині та командиру медроти повідомлено про підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Командиру медичної роти також повідомлено про підозру у складанні завідомо неправдивих офіційних документів.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Вирішується питання відшкодування завданих збитків.