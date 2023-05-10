Політика

Зурабішвілі назвала провокацією рішення Росії про скасування віз для громадян Грузії

10 Травня 2023 14:37
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грузія

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією останні рішення Росії про скасування віз для громадян Грузії та скасування заборони авіарейсів, що діяла останні три роки.

У своєму Twitter Саломе Зурабішвілі заявила, що вважає рішення Москви “черговою російською провокацією”.

Вона наголосила, що вважає абсолютно неприйнятним відновлення прямого авіасполучення з Росією в умовах, коли РФ продовжує агресивну війну проти України та окупує частину території Грузії.

У правлячій партії “Грузинська мрія” ще не відреагували на рішення Москви.


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