Зурабішвілі назвала провокацією рішення Росії про скасування віз для громадян Грузії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією останні рішення Росії про скасування віз для громадян Грузії та скасування заборони авіарейсів, що діяла останні три роки.
У своєму Twitter Саломе Зурабішвілі заявила, що вважає рішення Москви “черговою російською провокацією”.
Вона наголосила, що вважає абсолютно неприйнятним відновлення прямого авіасполучення з Росією в умовах, коли РФ продовжує агресивну війну проти України та окупує частину території Грузії.
У правлячій партії “Грузинська мрія” ще не відреагували на рішення Москви.
Another Russian provocation!— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) May 10, 2023
Resuming direct flights and lifting visa ban with Georgia is unacceptable as long as Russia continues its agression on Ukraine and occupies our territory!