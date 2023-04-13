ЗМІ дізналися ім’я нацгвардійця США, який керував групою зі «злитими» документами

Адміністратором невеликої ігрової онлайн-групи в Discord, у яку спочатку злили секретні документи Пентагону, є 21-річний військовослужбовець розвідувального крила Національної повітряної гвардії штату Массачусетс.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, гвардієць Джек Тейшейра курирував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central, де близько 20-30 людей, переважно молоді люди і підлітки, об’єднувалися через спільну любов до зброї, расистських інтернет-мемів і відеоігор.

Два американські чиновники підтвердили виданню, що слідчі хочуть поговорити з Тейшейрою про витік урядових документів у приватну інтернет-групу.

Один із чиновників заявив, що у Тейшейри може бути інформація, що має стосунок до розслідування.