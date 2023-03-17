Зеленський змінив посла України в Естонії

Президент Володимир Зеленський звільнив Мар’яну Бецу з посади посла України в Естонії та призначив замість неї Максима Кононенка. Відповідні укази розміщено на сайті Офісу президента.

Мар’яна Беца до вересня 2018 року працювала речником Міністерства закордонних справ. У вересні 2018 року п’ятий президент Петро Порошенко призначив її на посаду посла в Естонії.

Максима Кононенка президент Зеленський у вересні 2022 року звільнив з посади посла у Королівстві Нідерланди та з посади постійного представника України при Організації із захисту хімічної зброї за сумісництвом.