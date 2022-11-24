Політика

Зеленський закликав виключити Росію з ОБСЄ

24 Листопада 2022 15:26
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зеленський, обсє

Росію необхідно виключити зі складу ОБСЄ, аби максимально ізолювати агресора та знайти вихід із глобальних криз.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Глава держави заявив, що багато міжнародних організацій намагаються допомогти зупинити війну в Україні. Проте РФ досі залишається членом більшості з них, зокрема й ОБСЄ.

“Я закликаю вас зробити все можливе, щоб ОБСЄ була серед тих, хто реально здатний зупинити терор і допомогти притягнути російських вбивць до справедливої відповідальності. Якщо ви можете діяти ефективно на рівні ваших національних парламентів, то треба, щоб могли діяти і парламентські асамблеї, і не тільки на рівні словесних засуджень. Я закликаю поширити принциповість та сумлінність на процедурну архітектуру асамблеї і на ОБСЄ загалом. Настав час цієї реформи”, – заявив Зеленський.

При цьому президент назвав війну, розв’язану Росією проти України, “тестом для будь-якої міжнародної організації”.

“Росія не читає листів про мир і не слухає заяв про Гельсінські принципи. Росія не вважає, що наявність будь-якої ради в Європі є цінністю. Росія не поважає Червоний Хрест і не прислухатиметься лише до того, що якась організація працює понад сто років”, – додав гарант.


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