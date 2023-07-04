Зеленський відвідає Болгарію, – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський відвідає Болгарію на запрошення нового уряду країни.

Про це стало відомо болгарському виданню “24 часа” із дипломатичних джерел.

Деталі візиту президента України поки що не уточнюють, але, найімовірніше, він відбудеться у четвер. З міркувань безпеки час візиту Зеленського тримають в секреті.

Візит Зеленського відбудеться після того, як законодавці у парламенті останнього скликання відмовилися вислухати його звернення, в якому він хотів закликати Софію надати допомогу Україні.