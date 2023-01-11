Політика

Зеленський приїхав до Львова

11 Січня 2023 13:38
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Президент Володимир Зеленський сьогодні, 11 січня приїхав до Львова. Свій візит він почав із вшанування пам’яті українських воїнів.

“Розпочав свій візит до Львова з найважливішого – вшанування пам’яті українських воїнів. Слава всім, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність нашої держави! Слава Україні!”, – написав Зеленський в Telegram.

В Офісу президента повідомили, що під час робочої поїздки Зеленський провів координаційну нараду щодо стану забезпечення охорони державного кордону та актуальної безпекової ситуації у північно-західних областях України.

Зокрема, йшлося про оперативну обстановку на кордоні з Республікою Білорусь. Крім того, було заслухано інформацію про контрдиверсійні заходи на відповідних територіях.

Зеленському доповіли про стан та укріплення фортифікаційних споруд на кордоні, а також про матеріальне забезпечення прикордонників і військовослужбовців у регіонах, які межують із Білоруссю. “Розуміємо, що, крім потужних заяв, ми нічого потужного там не бачимо, однак маємо бути готовими як на кордоні, так і в областях”, – зазначив Володимир Зеленський.

Учасники наради також заслухали інформацію щодо забезпечення захисту та надійного функціонування Рівненської АЕС.

Зеленський наголосив, що захищеність від зовнішніх ризиків сприятиме нормальному функціонуванню економіки цих регіонів. “Моральний стан населення важливий, від нього залежить, як люди працюють, а від їхньої праці залежить, як ми підтримуємо армію, наших захисників”, – зауважив Президент.


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