Зеленський провів засідання Ставки: яке рішення прийняли щодо Бахмута

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Було прийнято рішення про подальше утримання й захист міста Бахмут.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Під час Ставки було обговорено актуальну ситуацію на фронті.

“Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмут”, – пише пресслужба.

Під час засідання також було проаналізовано забезпечення озброєнням і боєприпасами наших воїнів й окремо обговорено темпи й обсяги надходження техніки й озброєння від партнерів союзників та їх подальший розподіл.