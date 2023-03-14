Політика

Зеленський провів засідання Ставки: яке рішення прийняли щодо Бахмута

14 Березня 2023 15:11
125
читать на русском →
війна, бахмут

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Було прийнято рішення про подальше утримання й захист міста Бахмут.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Під час Ставки було обговорено актуальну ситуацію на фронті.

“Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмут”, – пише пресслужба.

Під час засідання також було проаналізовано забезпечення озброєнням і боєприпасами наших воїнів й окремо обговорено темпи й обсяги надходження техніки й озброєння від партнерів союзників та їх подальший розподіл.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Березня 2023 15:11
125

Зеленський провів засідання Ставки: яке рішення прийняли щодо Бахмута
14 Березня 2023 15:22
77

Польща назвала терміни передачі Україні винищувачі МіГ-29
14 Березня 2023 13:56
81

Ворог наніс ракетний удар по Одещині з літаків Су-24
14 Березня 2023 13:40
94

Кількість жертв ранкового удару по Краматорську зросла до восьми
14 Березня 2023 12:29
22

Раді пропонують визначити політичний режим Росії як “рашизм”
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
Александр КИРШ

Мордор: вперёд — в 13-й век!
Віталій ПОРТНИКОВ

Укус Путина
Александр КИРШ

“Ошибочное” убийство любого путинского двойника: последствия
Денис КАЗАНСКИЙ

Неимоверная история происходит в Донецке
Александр КИРШ

Мордор, Запад и КНР готовятся предложить Украине «ничью»
усі думки