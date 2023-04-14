Зеленський провів наради з Будановим та Малюком: обговорили підготовку активних дій

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 14 квітня, провів окремі наради з головою СБУ Василем Малюком та начальником ГУР Кирилом Будановим. Однією з тем стала підготовка активних дій.

“Протягом дня був на зв’язку з військовими, провів нараду з головою Служби безпеки України Малюком, провів нараду з керівником ГУР Будановим. Ключове – це постійне знищення оккупантів, це мінусування їхньої логістики, будь-якого потенціалу на окупованих територіях, це підготовка наших активних дій, це контрштурмова робота”, – розповів глава держави.

Він також подякував військовим, які забезпечують усе вищезгадане та пам’ятають, що за кожен удар по мирних містах України росіяни мають зазнавати максимально відчутних втрат.

“Кожен метр української землі має означати для окупанта неминучість програшу Росії в цій війні, неминучість того, що для ворога не буде жодної перспективи на землі України”, – наголосив президент.