Політика

Зеленський провів наради з Будановим та Малюком: обговорили підготовку активних дій

14 Квітня 2023 19:54
21
читать на русском →

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 14 квітня, провів окремі наради з головою СБУ Василем Малюком та начальником ГУР Кирилом Будановим. Однією з тем стала підготовка активних дій.

“Протягом дня був на зв’язку з військовими, провів нараду з головою Служби безпеки України Малюком, провів нараду з керівником ГУР Будановим. Ключове – це постійне знищення оккупантів, це мінусування їхньої логістики, будь-якого потенціалу на окупованих територіях, це підготовка наших активних дій, це контрштурмова робота”, – розповів глава держави.

Він також подякував військовим, які забезпечують усе вищезгадане та пам’ятають, що за кожен удар по мирних містах України росіяни мають зазнавати максимально відчутних втрат.

“Кожен метр української землі має означати для окупанта неминучість програшу Росії в цій війні, неминучість того, що для ворога не буде жодної перспективи на землі України”, – наголосив президент.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Квітня 2023 21:40
6

Число загиблих у Слов’янську збільшилося до восьми
14 Квітня 2023 18:53
13

Протягом доби Сили оборони відбили близько 40 атак противника, – Генштаб
14 Квітня 2023 17:35
44

Обстріл у Слов’янську зруйнував кілька поверхів багатоповерхівки
14 Квітня 2023 17:19
52

Росіяни поцілили керованими авіабомбами по підприємству на прикордонні Чернігівщини
14 Квітня 2023 15:54
63

З України до Болгарії намагалися вивезти скрипку Страдіварі
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
Сергій ПРИТУЛА

Заткніться!
Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
усі думки