Політика

Зеленський підписав новий пакет санкцій: у списку компанії, пов’язані з Медведчуком

12 Травня 2023 21:38
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санкції, Медведчук

Сьогодні, 12 травня, президент України Володимир Зеленський наклав обмежувальні заходи на власність російських компаній в Україні.

“Ще один санкційний пакет на сьогодні. Своїм указом наклав обмежувальні заходи на власність російських компаній в Україні та на власність пов’язаних з ними українських економічних субʼєктів”, – повідомив Зеленський.

За його словами, під контролем цих компаній іноді були навіть об’єкти критичної інфраструктури та ключові стратегічні підприємства.

Президент додав, що санкції також запроваджено щодо компаній, пов’язаних з Медведчуком та іншими підсанкційними особами, засновників, керівників, бенефіціарів проросійських компаній, що володіють значними активами на території України.


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