Політика

Зеленський і Гутерріш обговорили ситуацію на ЗАЕС Президент Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем проблематику ядерної безпеки в контексті загрозливої ситуації на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). “Поспілкувався з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Обговорили проблематику ядерної безпеки в контексті загрозливої ситуації на Запорізькій АЕС. Дякую за чітку позицію щодо невизнання ООН псевдореферендумів, проведених на окупованих територіях України”, – написав президент у соцмережах. Поділитися:



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