Зеленський і Гутерріш обговорили ситуацію на ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем проблематику ядерної безпеки в контексті загрозливої ситуації на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).
“Поспілкувався з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Обговорили проблематику ядерної безпеки в контексті загрозливої ситуації на Запорізькій АЕС.
Дякую за чітку позицію щодо невизнання ООН псевдореферендумів, проведених на окупованих територіях України”, – написав президент у соцмережах.
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