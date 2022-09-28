Політика

Зеленський і Гутерріш обговорили ситуацію на ЗАЕС

28 Вересня 2022 21:45
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зеленський, заес

Президент Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем проблематику ядерної безпеки в контексті загрозливої ситуації на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

“Поспілкувався з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Обговорили проблематику ядерної безпеки в контексті загрозливої ситуації на Запорізькій АЕС.

Дякую за чітку позицію щодо невизнання ООН псевдореферендумів, проведених на окупованих територіях України”, – написав президент у соцмережах.


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