Застосування РФ ядерної зброї може призвести до Армагеддону, – Байден

Погрози президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю реальні, створюють найбільший подібний ризик з часів Карибської кризи та можуть призвести до Армагеддону.

Про це заявив президент США Джо Байден, передає на Bloomberg.

“Він (Путін) не жартує, коли говорить про потенційне застосування тактичної ядерної зброї або біологічної та хімічної зброї, тому що його збройні сили, можна сказати, значно недопрацьовують. Я не думаю, що існує така річ, як можливість легко застосувати тактичну ядерну зброю і не закінчити Армагеддоном”, – зазначив Байден.

За словами Байдена, “ми не стикалися з перспективою Армагеддону з часів Кеннеді та кубинської ракетної кризи”.

Байден сказав, що він і офіційні особи США шукають дипломатичний вихід. За словами Байдена, у США намагаються з’ясувати, “де він (Путін) опиняється в такому становищі, щоб не тільки не втратити обличчя, а й не втратить значну владу в Росії?”.