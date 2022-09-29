Залужний обговорив із командувачем ЗС США в Європі мобілізацію в РФ та потреби в озброєнні

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний провів розмову з верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі, обговорили оперативну обстановку, потреби озброєння та реагування на мобілізацію в РФ.

“Поспілкувався телефоном із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Обмінялися думками щодо оперативної обстановки, подальших планів та потреб в озброєнні”, – написав Залужний у телеграм-каналі.

Також він поділився з генералом Каволі баченням Генерального штабу ЗСУ щодо реагування на мобілізацію до РФ.

“Отримав схвальну оцінку та запевнення у подальшій підтримці”, – зазначив головнокомандувач ЗСУ.