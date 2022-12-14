Закон про містобудування: петиція з вимогою накласти вето набрала потрібну кількість голосів

Петиція до Володимира Зеленського з вимогою ветувати законопроєкт 5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності набрала понад 25 тис. голосів.

Раніше 13 грудня на сайті Асоціації міст України опублікували звернення голів частини населених пунктів України, які виступили проти законопроєкту №5655 про реформу містобудування. Вони застерегли, що цей закон “веде до монополізації будівельного ринку, позбавить громадськість та місцеву владу можливості впливати на незаконні забудови, призведе до відшкодування самовільним забудовникам з місцевого бюджету, порушить права власників земельних ділянок та знищить досягнення децентралізації”.

Заяву підписали близько 40 міських голів українських міст. Зокрема Віталій Кличко, який є очільником АМУ, мер Львова Андрій Садовий, Хмельницького – Олександр Симчишин, Тернополя – Сергій Надал, Рівного – Олександр Третяк, міський голова Вінниці Сергій Моргунов, Чернігова – Владислав Атрошенко, Житомира – Сергій Сухомлин та інші.