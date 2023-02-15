Політика

Заходи в Росії з нагоди річниці війни є підготовкою до мобілізації, – ГУР

15 Лютого 2023 15:18
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розвідка, росія, мобілізація

Наступного тижня в Росії запланована низка офіційних заходів. Кремль підживлює таким чином пропаганду напередодні нової хвилі мобілізації.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

“Пропаганду треба чимось підживлювати. Ця череда публічних заяв, запевнень, криків, концертів, вони напевно будуть святкувати вже 150 тисяч знищених російських окупантів на той момент”, – заявив Юсов.

Представник ГУР додав, що офіційними заходами ворог планує підтримувати власні наративи, заявляти про те, що усе нібито йде за планом й російські військові “захищають” країну від усього Заходу та НАТО.

“Зокрема, ця пропагандистська активність це підготовка населення до нових мобілізаційних заходів і до нової хвилі мобілізації. Їм пояснюють, чому вони повинні мовчки йти на забій виконуючи якісь незрозумілі вказівки кремлівських старців. Це, мабуть, не громадяни, це швидше піддані РФ, тому що громадяни захищали б власні права і ставили б якість питання. Можливо, і до цього також дійде”, – пояснив Юсов.


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