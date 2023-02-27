Увечері 26 лютого з Білорусі вибув ще один ешелон із технікою російської армії. За попередніми даними, він прямує до Донецької області.

Про це повідомляє моніторингова група “Беларускі Гаюн”.

“Вчора, 26 лютого зі станції Слонім (Гродненська область) на станцію Неклинівка (Ростовська область РФ, 35 км від кордону з Україною) було відправлено ще один військовий ешелон РФ”, – розповіли моніторники.

За їхніми даними, у складі ешелону було 46 вагонів, з них:

5 пасажирських вагонів (з особовим складом ЗС РФ: близько 250 осіб);

2 критих вагони (зі спорядженням);

36 вагонів-платформи (з зануреною колісною та гусеничною військовою технікою).

Очікується, що ешелон прибуде до пункту призначення – станція Неклинівка – 5 березня.