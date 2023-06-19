Політика

Єврокомісія у червні оприлюднить першу усну оцінку України як кандидата в члени ЄС

19 Червня 2023 20:34
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Євросоюз

Європейська комісія оголосить свою першу усну оцінку Україні як країні-кандидату в члени Євросоюзу 22 червня під час неформального засідання Європейської ради із загальних питань у Швеції.

Про це прессекретарка Європейської комісії Ана Пісонеро повідомила в коментарі інформагентству «Інтерфакс-Україна».

Оцінку представить єврокомісар із питань сусідства та розширення Олівер Варгеї. Однак прессекретарка зауважила, що основну увагу приділять усебічному звіту з розширення, який комісія планує опублікувати восени.

За програмою засідання, доповіді щодо реформ та усну оцінку також нададуть Молдові та Грузії.


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