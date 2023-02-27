Політика

ЄС продовжив на рік санкції проти Білорусі

27 Лютого 2023 19:38
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санкції, білорусь

Рада ЄС вирішила продовжити ще на один рік обмежувальні заходи, пов’язані з внутрішніми репресіями в Білорусі та підтримкою режимом війни проти України.

Рішення було ухвалене за результатами щорічного огляду та з огляду на збереження серйозності внутрішньої ситуації в країні і триваючу участь Білорусі в російській агресії проти України.

Заходи діятимуть до 28 лютого 2024 року.

“Починаючи з серпня 2020 року, ЄС запроваджує послідовні раунди санкцій проти осіб, відповідальних за внутрішні репресії та порушення прав людини в Білорусі та в контексті участі Білорусі у війні Росії проти України, тим самим сигналізуючи відповідальним політичним та економічним акторам про те, що їхні дії та підтримка режиму та Російської Федерації мають свою ціну” – йдеться у повідомленні.

Обмежувальні заходи включають заборону на в’їзд до ЄС і заморожування активів для осіб, внесених до списку – наразі це 195 осіб, включаючи Александра Лукашенка, – а також заморожування активів, що застосовується до 34 організацій. Крім того, фізичним та юридичним особам з ЄС заборонено надавати кошти особам, включеним до списку, прямо чи опосередковано.

Білорусь також залишається об’єктом цільових економічних санкцій, включаючи обмеження у фінансовому секторі, торгівлі, товарах подвійного призначення, технологіях і телекомунікаціях, енергетиці, транспорті та інших сферах.

“ЄС найрішучішим чином засуджує участь Білорусі у неспровокованій та невиправданій агресивній війні Росії проти України. Крім того, ЄС рішуче налаштований на вирішення ситуації з правами людини в країні і продовжуватиме підтримувати білоруський народ у його законному прагненні до демократії, в тому числі шляхом підтримки громадянського суспільства та незалежних ЗМІ” – йдеться у повідомленні.


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