Політика

ЄС може попросити Україну почати перемовини з РФ, якщо та припинить обстрілювати інфраструктуру, – голова МЗС Італії

23 Січня 2023 14:18
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війна

Європейські країни можуть попросити Україну сісти за сіл переговорів із Росією, якщо окупанти припинять обстріли цивільної інфраструктури.

Про це міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні сказав в інтерв’ю Il Messaggero.

За його словами, дехто зі світових лідерів намагається просити європейські країни пом’якшити свою позицію на користь переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Проте Таяні впевнений, що Україна зможе почати перемовини з РФ лише за умови припинення масованих обстрілів.

“Домовленість буде можлива лише в тому випадку, якщо Росія вирішить припинити військові дії, якщо вона вирішить припинити безладні бомбардування мирних мешканців і стратегічних об’єктів. Лише тоді Європа зможе попросити Україну розпочати переговори”, – сказав італійський міністр.


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