Політика

Якби Україна 9 травня щось хотіла зробити в Москві, ефект побачили б, – ГУР

10 Травня 2023 16:45
25
читать на русском →
розвідка

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов, коментуючи інформацію в російських ЗМІ про нібито спробу українських сил 9 травня атакувати Москву дронами, заявив, що якби Україна справді щось хотіла зробити, то “цей ефект би побачили”.

“Я думаю, що якби 9 травня Україна щось хотіла зробити в Москві, то ми цей ефект, безумовно, побачили б. Не один раз були заяви публічних осіб і військово-політичного керівництва, що наша мета – військові об’єкти. Те, що стосується пропагандистських заходів, – малоцікаво”, – сказав Юсов в ефірі національного телемарафону.

Він наголосив, що головна загроза для жителів РФ 9 травня “виходила від їхнього режиму та їхнього силового блоку”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Травня 2023 17:55
31

В мережі опублікували відео уламків російської ракети “Кинджал”, яку збили в Україні
10 Травня 2023 18:11
20

Чехія передасть Україні ЗРК “Куб”, а також “відносно велику” кількість ракет — Павел
10 Травня 2023 16:34
44

Батько й син продавали зброю через інтернет. У них вилучили цілий арсенал
10 Травня 2023 15:50
64

Росіяни брешуть про загибель українських генералів для підняття бойового духу, — Маляр
10 Травня 2023 14:46
168

Стало відомо, які ветерани сиділи біля Путіна на параді
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
усі думки