Як Україна та світ реагують на підрив Каховської ГЕС

Підрив Каховської гідроелектростанції російськими окупантами викликав різке засудження як з боку влади України, так і міжнародної спільноти.

Президент України Володимир Зеленський

На думку Зеленського, руйнування греблі вкотре підтверджує, що російських терористів необхідно вигнати з кожного куточка української землі.

“Жодного метра не можна їм залишати, тому що кожен метр вони використовують для терору. Тільки перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде. Ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно терористам не вдасться зупинити Україну”, – зазначив він.

На терміновому засіданні РНБО він доручив провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою усі міста та села, які отримували воду з Каховського водосховища. Крім того, погоджено комплекс заходів, щоб притягнути Росію до “жорсткої відповідальності” за теракт.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Шмигаль назвав Росію відповідальною за терористичний акт.

“Руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для півдня нашої держави. Світ має відреагувати. Негайно. Але не просто словами, а діями. Росія має негайно піти із ЗАЕС, щоб уникнути подальшої катастрофи”, – заявив він.

Зараз першочергове завдання – допомогти людям у районах затоплення. На засіданні уряду було виділено 120 млн гривень для сталого забезпечення питною водою жителів Миколаєва.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак

Єрмак назвав підрив Каховської ГЕС черговим воєнним злочином та екоцидом. За його словами, росіяни мають відповісти за потенційне позбавлення людей питної води на півдні України, затоплення населених пунктів та знищення біосфери.

Він також звернув увагу на те, що це найбільша техногенна катастрофа у світі за останні десятиліття. Яка негативно впливатиме на життя сотень тисяч українців у наступні роки.

На його думку, Росія зважилася на підрив, щоб зупинити український наступ, і таким чином підвищує ставки.

“Нинішня Росія – це глобальна загроза. Тільки силою можна вирішити цю проблему. Також підрив Каховської ГЕС – це удар по глобальній продовольчій безпеці… тому що ця катастрофа вплине на систему зрошення на Півдні України. Росіянам потрібен голод у країнах світу, зокрема, в країнах Африці”, – додав він.

Єрмак упевнений, що відповідь на залякування має бути силовою, а позиція України та союзників – рішучою.

Міністр закордонних справ Дмитро Куліба

Міністр обурений тим, що деякі ЗМІ пишуть про взаємні звинувачення Києва та Москви у руйнуванні Каховської дамби. Оскільки в такий спосіб вони ставлять факти та російську пропаганду в один ряд.

“Україна зіткнулася з величезною гуманітарною та екологічною кризою. Ігнорувати цей факт означає грати в російську гру “не все очевидно”. Навмисна і давно запланована руйнація Каховської дамби Росією призводить до регіонального екоциду. Цілим екосистемам завдано незворотної шкоди”, – зазначив він.

Кулеба також закликав країни та міжнародні організації засудити Росію та підтримати запобігання екоциду, яке є одним із пунктів “формули миру” Зеленського.

Секретар РНБО Олексій Данілов

За його словами, підрив Каховської ГЕС став новим етапом російської агресії.

“Відбувся повний та остаточний демонтаж усієї фальшивої ідеологічної кремлівської конструкції: звільнення України, боротьба з нацистами, ураження виключно військових об’єктів та інших суто пропагандистських та брехливих тез”, – заявив він.

Данілов наголошує, що тепер Росія не прикривається “фіговим листям” і відкрито декларує справжню мету – знищення України та українців, руйнування економіки та структур життєзабезпечення.

Він також коротко розповів про результати засідання РНБО.

“Ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить визволення України, час якого настав”, – додав Данілов.

Як реагують у світі

Організація об’єднаних націй (ООН)

Офіс ООН із координації гуманітарних питань засудив підрив Каховської ГЕС.

“Руйнування дамби наражає на небезпеку тисячі мирних жителів, багато з яких залишилися без даху над головою і гостро потребують гуманітарної допомоги. Цивільні особи та цивільна інфраструктура не мають бути мішенню”, – зазначили в офісі.

Глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі

Гроссі стурбований тим, що підрив дамби призвів до значного зниження рівня у Каховському водосховищі. Вода з нього подається для охолодження агрегатів на захопленій росіянами Запорізької АЕС в Енергодарі.

За його словами, проблеми з подачею води протягом тривалого часу можуть призвести до розплавлення ядерного палива та виходу з ладу аварійних дизель-генераторів. Але згідно з поточною оцінкою, безпосередньої загрози для ЗАЕС немає. А води із резервуарів має вистачити на кілька днів. Зараз персонал докладає всіх зусиль, щоб закачати якнайбільше води, а також намагається скоротити її споживання там, де це можливо.

Гроссі наголошує, що зараз життєво важливо, щоб резервуар з водою на території ЗАЕС залишався у безпеці. Імовірно, його має вистачити для охолодження протягом кількох місяців, МАГАТЕ має підтвердити це найближчим часом.

“Я закликаю всі сторони переконатися, що нічого не робиться для його підриву. Моя поїздка на ЗАЕС була запланована на наступний тиждень і зараз є необхідною. Я поїду (туди – ред.)”, – зазначив голова МАГАТЕ.

Голова Європейської ради Шарль Мішель

Шарль Мішель шокований безпрецедентною атакою. За його словами, знищення цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як воєнний злочин. І за це Європа притягне до відповідальності Росію та її маріонеток.

“Піднімемо це питання у червні на саміті Європейської ради та запропонуємо допомогу затопленим районам. Мої думки з усіма сім’ями в Україні, які постраждали від цієї катастрофи”, – додав він.

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Буріч

Марія Пейчинович-Буріч засудила підрив греблі. За її словами, дії російських окупаційних сил злочинні та безрозсудні.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

“Руйнування Каховської дамби наражає на ризик тисячі мирних жителів і завдає серйозної шкоди навколишньому середовищу. Це обурливий вчинок, який ще раз демонструє жорстокість війни Росії в Україні”, – написав він у своєму Twitter.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Німецький канцлер зазначає, що підрив греблі знаменує собою “новий вимір” у розв’язаній РФ війні проти України.

“Це те, що узгоджується з багатьма злочинами, які, як ми бачили, вчинялися російськими солдатами в Україні, і є частиною військових дій, у ході яких атаковано цивільні об’єкти – міста, села, лікарні, школи”, – сказав Шольц.

Президентка Молдови Майя Санду

Лідер сусідньої країни засудила підрив греблі.

“Напад Росії на критичну інфраструктуру рівносильний воєнним злочинам”, – зазначила вона і запропонувала президенту України Володимиру Зеленському допомогу у боротьбі з повенями.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі

Зурабішвілі виступила із засудженням чергового військового злочину Росії.

“Жахливий напад на Каховську греблю демонструє жорстоку тактику РФ. Відповіддю на ці військові злочини має стати правосуддя. Вся Грузія разом з Україною”, – додала вона.

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі

Клеверлі, який зараз перебуває з візитом в Україні, поклав відповідальність на Росію.

“Ще надто рано робити будь-яку значущу оцінку деталей. Але варто пам’ятати, що єдиною причиною, чому це взагалі є проблемою, є неспровоковане повномасштабне вторгнення Росії в Україну”, – заявив він.

За його словами, Лондон продовжить стежити за ситуацією, але “найкраще, що може зробити Росія зараз, це негайно вивести свої війська”.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський

“Росія продовжує розсовувати межі своєї агресії. Підрив Каховської дамби поруч із житловими кварталами порівняний із застосуванням зброї масового ураження проти мирного населення. Цю жорстокість буде засуджено і покарано!”, – підкреслив чеський міністр.

Міністр закордонних справ Естонії Магнус Тсахна

“Естонія засуджує умисне знищення Каховської ГЕС Росією. Цей воєнний злочин призведе до екоциду, величезних економічних збитків та переміщення тисяч людей. Винні у військових злочинах мають постати перед Спеціальним трибуналом”, – написав він у Twitter.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс

“Терористи не зупиняться, доки їх не зупинять. Вони не ведуть переговорів ні з чим, крім сили. Вони без жалю провокують величезні. Ще раз повторю: сталий мир у Європі потребує перемоги України як на полі бою, так і в суді. Ніщо інше не спрацює”, – зазначив литовський міністр.

Посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер

“Руйнування дамби – це обурливий акт руйнування навколишнього середовища, який ставить під загрозу життю та засоби до існування сотень тисяч українців. Із самого початку цієї війни Росія не виявляла жодної поваги до життя цивільних осіб чи інфраструктури. Україна має перемогти”, – зазначив він.