Як ФСБ вербує колишніх бойовиків ІДІЛ і намагається відправляти їх “агентами” в Україну

ФСБ вербує колишніх бойовиків териристочної “Ісламської держави” і намагається ввести їх своїми “агентами” в українські батальйони.

У розслідувані видання Meduza журналісти описують історію терориста ІДІЛ Бауржан Култанова, який “розчарувався” в бойовиках і в 2014 році втік в Туреччину, де попросив політичного притулку в ООН. Коли там дізналися про його терористичне минуле, Култанова затримали.

В Росії на Култанова завели справу і в 2015 році його повернули із Стамбулу до РФ.

З аеропорту Култанова відвезли в Астрахань. За бойовиком в аеропорт особисто приїхав капітан ФСБ Олександр Гущин, який вів кримінальну справу Култанова.

У першу ж добу Култанов підписав зізнання, і один зі слідчих ФСБ, які працювали у справі, Олександр Писарєв – поставився до бойовика несподівано м’яко.

Справу розглянули в особливому порядку – і дали Култанову всього 4 роки і 4 місяці.

Напередодні вироку про можливість співпрацювати з ФСБ вперше заговорив із Бауржаном капітан Гущин. “Термін по мінімалці дамо, а як звільнишся, агента зробимо з тебе”, – переказує Култанов слова майбутнього куратора.

Култанов розповів, що співпраця почалася вже в колонії: “Я підмахував Гущину протоколи і лжесвідчив. За наказом ФСБ по телебаченню виступав”. Найчастіше оперативники показували Култанову фотографії незнайомих йому людей, у яких він мав “впізнати” бойовиків.

У 2018-му, незадовго до звільнення Култанова з колонії, Гущин відвіз його в будівлю ФСБ, посадив за стіл – і приніс йому на підпис договір про співпрацю зі спецслужбою.

Звільнився Култанов 2019-го. Гущин повідомив агенту про його перше відрядження – в Україну.

Гущин заявив, що Росія зацікавлена в тому, щоб по всій Україні у неї були агенти.

У 2019-му Култанова почали готувати до впровадження в “чеченські угруповання і татарські батальйони, які хочуть воювати за ЗСУ”.

ФСБ хотіла знати “повну інформацію” про постачання та особовий склад з’єднань.

Над легендою прикриття у спецслужбі “вирішили не морочитися”. У ФСБ порадили йому сказати правду, що він терорист, мусульманин, сидів у РФ: “Просто скажи їм, що Росію з ФСБ не любиш і хочеш допомогти”.

Щоб підготувати Култанова до впровадження, з ним почав працювати колега Гущина по Астраханському управлінню ФСБ – оперативник Вадим Стеценко. До анексії Криму Стеценко жив у Севастополі і служив у контррозвідці СБУ, а потім перейшов на бік ФСБ.

Із бесід із новим куратором Култанов дізнався, що спецслужбу цікавить Іса Акаєв – командир ісламського добровольчого батальйону “Крим”, що воює з Росією з 2014 року і зібраний із кримських татар, чеченців і кабардинців.

Гущин і Стеценко натякали Култанову, що у них багато подібних “агентів”, яких направлятимуть в Україну.

У 2021 році плани ФСБ на Култанова змінилися і його відправили в Туреччину “у середовище російських емігрантів”.

25 березня 2022 року Култанов вилетів до Туреччини – і відтоді перебував на постійному зв’язку з Владиславом Вороніним (новий куратор Култанова з ФСБ), а також з Ігорем Яцкевичем з Астраханського управління ФСБ.

Култанову доручили дізнатися, “хто що готує проти Росії”, і збирати будь-які відомості, пов’язані з Україною.

Серед інших завдань його попросили знайти покупця на “фальшиві долари, підроблені документи, паспорти, печатки” і дізнатися “щодо переказу криптовалюти”.

Із спілкування з ФСБшниками Култанов зрозумів, що на території іноземних країн ті займаються замовними вбивствами. Так, оперативник Воронін двічі доручав йому замовлення на вбивство людей: “Це була частина його бізнесу”.

25 квітня 2023-го Култанова затримали і відвезли в імміграційну в’язницю в місті Нігде.

У 2022 році на дослідницю терористичних організацій Віру Миронову вийшов бойовик “Імарату Кавказ” на ім’я Валід: він подзвонив їй телефоном прямо з російської колонії.

Валід розповів, що хотів через ПВК “Вагнер” поїхати на фронт, а потім здатися Україні, але до найманців його не взяли. Натомість ним зацікавилась ФСБ.

Від пропозиції ФСБ він відмовився, а потім з ним зник зв’язок.

Журналістам відомо про ще одну спробу ФСБ завербувати колишнього бойовика. Дагестанець Карім розповів, що воював в ІДІЛ, був в одному джамааті з Бауржаном Култановим і теж відсидів після повернення в Росію.

У 2019-му, після звільнення Каріма з колонії, з ним зв’язався співробітник ФСБ на ім’я Петро. Оперативник розпитував колишнього бойовика про людей з “Імарату Кавказ” або “сплячих осередків” ІДІЛ, але жодною інформацією, як стверджує Карім, він так і не поділився.

Коли питання Петра змінилися вимогами видати інформацію, Карім “зрозумів, що треба губитися, – і покинув країну”. Нині він підтримує контакти з діаспорами в різних країнах – і наголошує, що серед мусульман, які виїхали з Росії в Україну, розмови про вербування спецслужбами точаться постійно: “Через це ніхто нікому не довіряє”.

Миронова розповіла, що на фронт в Україні можуть потрапляти люди з екстремістським минулим і українські спецслужби займаються аналізом цієї ситуації.

Джерело в ФСБ також підтвердило журналістам, що там постійно намагаються відправити в Україну своїх агентів, але далеко не всі ці спроби вдаються.