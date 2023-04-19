Політика

Ядерні погрози РФ нас не залякають, підтримка України продовжиться, – Столтенберг

19 Квітня 2023 09:40
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росія, нато

Західні союзники не відмовляться від підтримки України у війні проти РФ попри погрози Кремля застосувати ядерну зброю.

Як повідомляє “Європейська правда“, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на 18-й щорічній конференції Альянсу з контролю над озброєннями, роззброєння і нерозповсюдження зброї масового знищення.

Столтенберг заявив, що Росія прагне підірвати основи міжнародної системи безпеки, ігноруючи, порушуючи або відмовляючись від значної частини мережі міжнародних угод з контролю над озброєннями, які утримують світ у безпеці.

“Це безвідповідальні дії, спрямовані на те, щоб утримати союзників по НАТО від підтримки України. Але вони не спрацюють. Тому що поки ми серйозно ставимося до російських погроз, нас не залякати”, – сказав генсек НАТО.

Він нагадав, що Росія призупинила свою участь у новому Договорі про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, не дотримується Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності і посилює провокаційну ядерну риторику, погрожуючи розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

“Росія є найбезпосереднішою загрозою нашій безпеці”, – додав Столтенберг.


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