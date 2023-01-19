WSJ: Російський шпигун чи український герой?

45-річного Дениса Кірєєва, якого у березні застрелили співробітники СБУ під час затримання, напередодні вторгнення Росії попередив українську розвідку про плани Москви взяти Київ. Це стверджується у статті “Російський шпигун чи український герой?”, опублікованій виданням The Wall Street Journal.

За даними WSJ, банкір Кірєєв передав голові української розвідки Кирилу Буданову інформацію від своїх російських джерел, яка допомогла захистити Київ. “Якби не пан Кірєєв, найімовірніше, Київ був би взятий”, – цитує видання Буданова. Зокрема, Кірєєв 23 лютого повідомив, що Володимир Путін віддав наказ про початок вторгнення в Україну. Крім того, йому відома головна мета атаки.

Вранці 24 лютого російські бойові гелікоптери висадили десант в аеропорту “Антонов” під Києвом. Росія планувала захопити аеропорт, щоб перекинути туди війська та техніку для штурму української столиці. Інформація від Кірєєва дала Україні “кілька дорогоцінних годин”, щоб перекинути війська для протидії росіянам, заявив Буданов. Після запеклого бою аеропорт був зруйнований і не міг використовуватись силами окупантів.

Буданов: після переговорів став очевидним зв’язок Кірєєва зі спецслужбами

Після цього воюючі сторони домовились про проведення переговорів у Білорусі. Кирило Буданов запропонував Денису Кірєєву взяти в них участь, оскільки той був знайомий із двома учасниками делегації РФ. Кірєєв, який довгі роки налагоджував зв’язки з обох боків конфлікту, знав, що йому ризиковано з’являтися у складі української делегації, і спочатку не хотів брати участь у перемовинах, але пізніше погодився. “Після його появи там усім став очевидним його зв’язок зі спецслужбами. На жаль, ситуація тоді була критичною, і нам довелося йти на ризик”, – заявив Буданов.

Коли РФ та Україна погодили другий раунд переговорів 3 березня, Буданов наполягав, щоб Кірєєв знову приєднався до делегації. Банкір усвідомлював, що йому може загрожувати небезпеку. Разом із охороною та агентами військової розвідки він приїхав на вокзал у Києві. Дорогою Кірєєв сказав охоронцям, що його можуть заарештувати, і попросив їх не втручатися. У центрі міста його справді затримали агенти СБУ, які вимагали від охорони Кірєєва скласти зброю. Банкіра затримали і відвезли, а за півтори години його виявили мертвим.

Державне бюро розслідувань України, яке розслідує такі вбивства, відмовилося від коментарів для WSJ. Також не став давати коментарі начальник контррозвідки СБУ Олександр Поклад, який відповідає за затримання співробітників, які підозрюються у роботі на РФ. За словами Буданова, у ніч перед переговорами у Білорусі з офісу Поклада дзвонили Кірєєву.

СБУ підозрювала Кірєєва у держзраді

Після вбивства Дениса Кірєєва українські ЗМІ повідомляли, що СБУ мала відомості про його держзраду, засновану, зокрема, на записі телефонних розмов. Пізніше Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що Кірєєв “загинув під час виконання спецзавдання”. Дениса Кірєєва поховали як героя, Володимир Зеленський підписав документи про нагородження його посмертно медаллю за “винятковий внесок у захист державного суверенітету та державної безпеки”.

У липні Зеленський звільнив голову СБУ Івана Баканова та генпрокурора Ірину Венедиктову через “неналежне виконання службових обов’язків”. Український президент пояснив їхнє усунення великою кількістю справ про держзраду та колабораційну діяльність працівників органів прокуратури, досудового розслідування, інших правоохоронних структур.