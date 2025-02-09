У Німеччині розслідують можливе шпигунство на військовій базі, де навчають українців

Над полігоном бундесверу в Швезінгу (федеральна земля Шлезвіг-Гольштейн), де проходять навчання українські військові, зафіксували шість випадків появи невпізнаних дронів. Інциденти сталися в січні, і тепер влада Німеччини розслідує можливе шпигунство. Про це повідомляє Der Spiegel.

Дрони на базі ППО Patriot

За даними німецьких ЗМІ, бундесвер намагався нейтралізувати підозрілі безпілотники за допомогою систем радіоелектронної боротьби, однак це не дало результатів – жоден із дронів не вдалося примусово посадити, а їхні оператори залишилися невідомими.

База у Швезінгу вважається об’єктом підвищеної безпеки, оскільки там не тільки навчають німецьких військовослужбовців управлінню зенітно-ракетними комплексами Patriot, а й проходять підготовку українські військові. Бундесвер вважає, що база могла стати метою шпигунської діяльності через ці тренування.

Слід російських спецслужб

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну поява невпізнаних дронів біля об’єктів бундесверу стала «частиною сумної повсякденності», зазначає Der Spiegel. Крім того, поруч із військовими об’єктами не раз помічали автомобілі з дипломатичними номерами посольства РФ у Берліні.

Німецькі спецслужби розглядають версію про причетність російських розвідувальних структур до інциденту в Швезінгу.

Неефективність засобів захисту

Скандальність ситуації посилюється тим, що бундесвер не зміг протидіяти дронам. За даними внутрішнього звіту, на який посилається Der Spiegel, для боротьби з безпілотниками використовували кілька систем РЕБ, включно з моделлю HP47. Однак навіть комплексне застосування цих засобів не допомогло запобігти проникненню дронів.

Цей випадок знову ставить під сумнів рівень оснащення бундесверу та його готовність до відбиття загроз, пов’язаних із безпілотними літальними апаратами.