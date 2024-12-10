Політика

Путін таємно нагородив орденами Мужності Анну й Артема Дульцевих, засуджених у Словенії за обвинуваченням у шпигунстві
10 Грудня 2024 12:55
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росія, шпигун

Президент РФ Володимир Путін нагородив орденами Мужності Анну й Артема Дульцевих, засуджених у Словенії за обвинуваченням у шпигунстві і тих, хто повернувся в Росію в рамках обміну.

Це випливає з матеріалу в грудневому номері журналу “Разведчик”, який публікується на сайті Служби зовнішньої розвідки Росії. На публікацію звернуло увагу “Агентство”. 

У журналі наводиться інтерв’ю з Дульцевими, а також біографічна довідка про них. У ній ідеться про те, що вони нагороджені орденом Мужності. 

У довідці зазначається, що 2009 року Дульцевим “надійшла пропозиція” служити в розвідці, після чого вони протягом трьох років проходили спецпідготовку. З 2012 року вони перебували за кордоном.

Анна та Артем Дульцеви, засуджені в Словенії за звинуваченням у шпигунстві, повернулися в Росію 1 серпня в рамках великого обміну ув’язненими між РФ і західними країнами. Разом із ними були двоє дітей – дев’ятирічний син і 12-річна дочка. У Словенії Дульцеви жили з аргентинськими документами під прикриттям легенди. Спецслужби країни вважають, що подружжя тривалий час було “сплячими агентами” й активізувалося тільки 2022 року – після того, як європейські країни почали масово висилати росіян, підозрюваних у шпигунстві.


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