Путін таємно нагородив орденами Мужності Анну й Артема Дульцевих, засуджених у Словенії за обвинуваченням у шпигунстві

Президент РФ Володимир Путін нагородив орденами Мужності Анну й Артема Дульцевих, засуджених у Словенії за обвинуваченням у шпигунстві і тих, хто повернувся в Росію в рамках обміну.

Це випливає з матеріалу в грудневому номері журналу “Разведчик”, який публікується на сайті Служби зовнішньої розвідки Росії. На публікацію звернуло увагу “Агентство”.

У журналі наводиться інтерв’ю з Дульцевими, а також біографічна довідка про них. У ній ідеться про те, що вони нагороджені орденом Мужності.

У довідці зазначається, що 2009 року Дульцевим “надійшла пропозиція” служити в розвідці, після чого вони протягом трьох років проходили спецпідготовку. З 2012 року вони перебували за кордоном.

Анна та Артем Дульцеви, засуджені в Словенії за звинуваченням у шпигунстві, повернулися в Росію 1 серпня в рамках великого обміну ув’язненими між РФ і західними країнами. Разом із ними були двоє дітей – дев’ятирічний син і 12-річна дочка. У Словенії Дульцеви жили з аргентинськими документами під прикриттям легенди. Спецслужби країни вважають, що подружжя тривалий час було “сплячими агентами” й активізувалося тільки 2022 року – після того, як європейські країни почали масово висилати росіян, підозрюваних у шпигунстві.