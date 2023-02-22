Політика

Вирішальні бої будуть у середині-кінці весни, – Буданов

22 Лютого 2023 09:59
85
читать на русском →
війна, розвідка

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що вирішальні бої у війні РФ проти України будуть у середині-кінці весни.

Про це він повідомив в інтерв’ю Forbes Україна.

За його словами, він не прогнозист, оскільки розвідка робить висновки, а не прогнози. Він зазначив, що його думка не змінилася і з середини до кінця весни будуть вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні.

Буданов сказав, що якщо накласти футбольну аналогію на рік великої війни, зараз йде 70-та хвилина матчу при рахунку 1:1.

Розвідник заявив, що в його розумінні після виходу на кордони 1991 року Україні необхідно створити умови для зони безпеки навколо своїх рубежів.

“Є багато варіантів, 100 км зона, але і 40 км буде більш-менш нормально. Щоб ви правильно зрозуміли мою логіку. Чи йти нам далі – питання не до мене, а створити зону безпеки навколо кордону – потреба. Є багато варіантів, яким чином досягти цієї мети”, — каже начальник ГУР.

Він наголосив, що навколо кордонів України має бути демілітаризована зона без озброєнь та з нормальним контролем, щоб Україна завжди мала час на реагування.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Лютого 2023 09:59
85

Вирішальні бої будуть у середині-кінці весни, – Буданов
22 Лютого 2023 10:35
81

У Харкові пролунали вибухи
22 Лютого 2023 08:17
43

Втрати Росії у війні перевищили 145 тисяч військових
22 Лютого 2023 07:46
105

США передають Україні далекобійні бомби з GPS-наведенням, – Bloomberg
22 Лютого 2023 07:22
94

Китай опублікує “документ з позицією” щодо України найближчими днями
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
Юрий КАСЬЯНОВ

Готовится масштабное воздушное нападение
усі думки