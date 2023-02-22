Вирішальні бої будуть у середині-кінці весни, – Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що вирішальні бої у війні РФ проти України будуть у середині-кінці весни.

Про це він повідомив в інтерв’ю Forbes Україна.

За його словами, він не прогнозист, оскільки розвідка робить висновки, а не прогнози. Він зазначив, що його думка не змінилася і з середини до кінця весни будуть вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні.

Буданов сказав, що якщо накласти футбольну аналогію на рік великої війни, зараз йде 70-та хвилина матчу при рахунку 1:1.

Розвідник заявив, що в його розумінні після виходу на кордони 1991 року Україні необхідно створити умови для зони безпеки навколо своїх рубежів.

“Є багато варіантів, 100 км зона, але і 40 км буде більш-менш нормально. Щоб ви правильно зрозуміли мою логіку. Чи йти нам далі – питання не до мене, а створити зону безпеки навколо кордону – потреба. Є багато варіантів, яким чином досягти цієї мети”, — каже начальник ГУР.

Він наголосив, що навколо кордонів України має бути демілітаризована зона без озброєнь та з нормальним контролем, щоб Україна завжди мала час на реагування.