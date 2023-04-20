Винищувачі США перехопили два російські бомбардувальники Ту-95 в районі Аляски

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) на Алясці виявило, відстежило, точно ідентифікувало та перехопило два російські літаки, які увійшли та діяли в зоні розпізнавання ППО Аляски (Alaska Air Defense Identification Zone, ADIZ).

Про це повідомляє NORAD, уточнивши, що інцидент стався 17 квітня.

Як зазначається, російські літаки, це були бомбардувальники Ту-95, залишалися в міжнародному повітряному просторі й не заходили до суверенного повітряного простору США чи Канади.

“Така активність Росії у північноамериканській ADIZ відбувається регулярно та не розглядається як загроза чи провокація”, – уточнили у NORAD.

Російські Ту-95 були перехоплені винищувачами F-16, F-22, KC-135 Stratotankers та E-3 AWACS.