Політика

Ворог намагається розширити географію наступу та прорвати оборону, – Маляр

1 Лютого 2023 21:45
24
війна

Росіяни не припиняють спроб прорвати оборону українських захисників на сході, незважаючи на великі втрати.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, на східному фронті тривають тяжкі бої. Росіяни намагаються розширити географію наступу на Лиманському напрямі.

“Ворог робить потужні спроби прорвати нашу оборону. Незважаючи на великі втрати, російські загарбники продовжують наступальні дії також на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках. Що це означає простими словами? Йде війна. Російські війська активно намагаються вийти на кордони Донецької та Луганської областей”, – розповіла Маляр.

Вона наголосила, що українські військові захищають кожен сантиметр землі в умовах переваги ворога у кількості бійців та озброєнні.

“Кожен день опору, позбавлення ворога можливості розосередити сили, знищення його техніки та особового складу – це ще один героїчний день, що наближає нас до перемоги. Навіть коли не все відразу вдається і потрібен час. Ми обов’язково переможемо в цій війні. Але шлях до перемоги – це наш спільний шлях. Кожного громадянина України”, – додала заступник міністра оборони.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Лютого 2023 18:55
122

Росія готується до наступу, – Генштаб
1 Лютого 2023 21:45
24

Ворог намагається розширити географію наступу та прорвати оборону, – Маляр
1 Лютого 2023 20:53
40

США вже цього тижня можуть оголосити про передачу Україні далекобійних ракет GLSDB — WSJ
1 Лютого 2023 20:15
26

Росія обстріляла приватний будинок на Чернігівщині: троє загиблих — ОК «Північ»
1 Лютого 2023 17:17
21

Парламент Болгарії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Воспоминание о будущем, или Рейган: как же его сейчас не хватает человечеству!
Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
усі думки