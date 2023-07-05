Політика

Влада Болгарії підтвердила підготовку до візиту Зеленського

5 Липня 2023 16:23
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зеленський, Болгарія

Влада Болгарії офіційно підтвердила підготовку до запланованого візиту президента України Володимира Зеленського до країни.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев, повідомляє Politico.

“До такого візиту (Володимира Зеленського) готувалися деякий час, це не публічно. Мені шкода, що інформація просочилася у відкритий доступ”, – заявив голова Міноборони Болгарії.

Тагарев відкрито виступав з проукраїнською позицією, зокрема, на початку червня він заявив, що безпеку Болгарії можна гарантувати лише якщо останній окупант залишить територію України.

Зазначимо, що уряд Болгарії відкрито підтримує Україну у війні з Росією, але президент Румен Радєв критикує постачання зброї нашій країні. Як зазначають у Politico, Зеленський, як глава держави, ймовірно, має зустрітися з Радєвим під час свого візиту.


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