Відео навчань з вогневої підготовки українських військових у Британії

Міністерство оборони Великобританії оприлюднило у сервісі мікроблогів Twitter відеозапис занять з вогневої підготовки з українськими військовослужбовцями. На відео військові ЗСУ стріляють по мішенях з автоматів Калашнікова та кулеметів.

Teamwork is essential to success, Ukrainian recruits are taught to work together in combat to defeat the enemy. Watch these recruits repel an enemy advance on live fire tactical training in the snow with the British Army this month. 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lUrrJrE254 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 22, 2022

“Командна робота – це запорука успіху, українських новобранців вчать бойовій взаємодії для перемоги над ворогом. Подивіться, як ці солдати відбивають атаку ворога під час тактичних навчань із бойовою стріляниною на снігу спільно з британською армією”, – йдеться у повідомленні.

Раніше Великобританія вже передала Україні в рамках допомоги кілька сотень генераторів та зимове обмундирування для українських військовослужбовців.