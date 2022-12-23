Політика

Відео навчань з вогневої підготовки українських військових у Британії

23 Грудня 2022 08:01
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навчання

Міністерство оборони Великобританії оприлюднило у сервісі мікроблогів Twitter відеозапис занять з вогневої підготовки з українськими військовослужбовцями. На відео військові ЗСУ стріляють по мішенях з автоматів Калашнікова та кулеметів.

“Командна робота – це запорука успіху, українських новобранців вчать бойовій взаємодії для перемоги над ворогом. Подивіться, як ці солдати відбивають атаку ворога під час тактичних навчань із бойовою стріляниною на снігу спільно з британською армією”, – йдеться у повідомленні.

Раніше Великобританія вже передала Україні в рамках допомоги кілька сотень генераторів та зимове обмундирування для українських військовослужбовців.


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