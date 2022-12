Відео навчань з вогневої підготовки українських військових у Британії

Міністерство оборони Великобританії оприлюднило у сервісі мікроблогів Twitter відеозапис занять з вогневої підготовки з українськими військовослужбовцями. На відео військові ЗСУ стріляють по мішенях з автоматів Калашнікова та кулеметів.

Teamwork is essential to success, Ukrainian recruits are taught to work together in combat to defeat the enemy. Watch these recruits repel an enemy advance on live fire tactical training in the snow with the British Army this month. 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lUrrJrE254