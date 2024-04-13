Політика

На подальшу підготовку українських пілотів F-16 у США немає грошей

13 Квітня 2024 18:33
навчання, F-16, сша
Літак F-16 Fighting Falcon на авіабазі поблизу Фетешті, Румунія, 17 лютого 2022 / Фото Reuter

Через брак ухваленого фінансування для допомоги Україні, деякі програми військового спивробітництва можуть опинитись під загрозою закриття з наступного року. Про це заявив генерал Ден Гокансон, голова Бюро Національної гвардії США, передає Голос Америки.

За словами генерала, готовність армії – це одна справа, фінансові ресурси – зовсім інша.

У випадку з підготовкою українських пілотів на винищувачах F-16 ресурсів вистачає, щоб підготувати тих студентів, які уже проходять навчання, але якщо програму потрібно буде продовжити й розширити, то для цього будуть потрібні додаткові ресурси – гроші, інструктори та літаки.

“Якщо ви подивитеся на підготовку їхніх пілотів винищувачів F-16, яку ми зараз проводимо в Аризоні з Національною гвардією Аризони, у нас є фінансування для цих студентів. Але я думаю, що якщо ми збільшимо студентське навантаження, можливо, знадобиться додаткове фінансування, щоб це покрити”, – каже Гокансон і додає, що наразі є все, що потрібно, щоб завершити програму навчань до кінця цього року.

Генерал також зауважив, що навчання українських військових у Європі за програмою EUCOM, яку частково фінансують США, також може опинитися під питанням, якщо Конгрес не ухвалить додатковий пакет допомоги Україні на суму понад 60 мільярдів доларів.

“Нам доведеться переглянути ресурси, які нам надають. І це, звісно, залежить від президентського бюджету і від того, скільки у нас грошей. І тому зараз це буде в бюджеті на 2025 фінансовий рік, якого ми ще не маємо”, – розповів генерал.

Він додав, що бачить “велику додану вартість” у тренуванні українських солдатів, і вважає, що користь від цього отримують і американські військові.

“Ми бачимо країну, яка намагається захистити свої кордони та намагається запобігти вторгненню з іншої країни. І ми робимо все можливе, щоб навчити їх захищати свою країну так добре, як вони тільки здатні”, – зазначив генерал Гокансон.


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