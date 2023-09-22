Міноборони Чехії обговорить мандат на навчання військових з України

Міністерство оборони Чехії представило для міжвідомчого обговорення проєкт нового мандату на навчання в країні українських військових.

Про це повідомляє Radio Prague International із посиланням на слова чеського міністра оборони Яни Чернохової під час відкритої дискусії із колишнім міністром оборони Словаччини Ярославом Надєм.

Чернохова також повідомила, що Чехія веде переговори зі Швецією про навчання на території країни українських пілотів на винищувачах Gripen.

Зазначається, що навесні та на початку літа на полігоні Лібава в Оломоуці тренувалися близько 2000 військовослужбовців з України. Відповідно до раніше ухваленого рішення чеської влади, була встановлена мета підготувати на території Чехії близько 4000 українських військових до кінця 2023 року.

Міністр оборони Чехії заявила, що країна продовжить надавати підтримку Україні, зокрема у вигляді поставок озброєння. Попри те, що запаси в Чехії зменшуються, у майбутньому можливо продовжити передачу зброї Україні, зокрема завдяки поставкам Чеській армії нової західної техніки, підкреслила Чернохова.

Вона додала, що компенсації за військову допомогу Україні загалом вищі, ніж витрати Чехії на її поставки.