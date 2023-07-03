Політика

Китай планує регулярні спільні навчання з ВМС РФ

3 Липня 2023 13:16
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китай, навчання, ВМС, рф

Міністр оборони КНР Лі Шанфу зустрівся з командувачем ВМС РФ адміралом Миколою Євменовим у Пекіні.

Про це повідомляє Reuters.

“Лі сказав Євменову, що сподівається, що військово-морські сили двох країн посилять комунікацію на всіх рівнях, а також організовуватимуть спільні навчання та патрулювання на регулярній основі”, – написано у повідомленні.

Зазначимо, очільники держав та урядів країн ЄС на саміті у Брюсселі погодили резолюцію щодо відносин з Китаєм, в якій закликали Пекін чинити тиск на Росію з метою припинення війни проти України.

Офіційний Пекін заявив, що Китай не надавав і не надає Росії будь-якої військової чи іншої допомоги для її війни проти України.


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