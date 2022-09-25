Політика

В окупованому Криму заявили про “виконання плану” щодо мобілізації

25 Вересня 2022 15:05
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росія, крим, мобілізація

Окупаційний “голова” Криму, колаборант Сергій Аксьонов заявив, що план на заклик у “мобілізаційних заходах” на півострові виконано “в повному обсязі”.

Про це повідомляють росЗМІ.

Він додав, що мобілізація у Криму завершиться сьогодні.

“Сьогодні до кінця дня мобілізаційні заходи у Криму будуть завершені”, – заявив колаборант.

У свою чергу, представник президента України в АР Крим Таміла Ташева заявила, що за кілька днів кримські татари на окупованому півострові отримали понад 1500 повісток у рамках оголошеної РФ мобілізації.


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