В МЗС відреагували на “мирні ініціативи” президента Бразилії та запросили його до України

У міністерстві закордонних справ відкинули заяву президента Бразилії Лули да Сілви, який сказав, що США заохочують війну. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, Україна з інтересом спостерігає за зусиллями бразильського лідера щодо пошуку рішення припинити війну.

Він зазначив, що підхід, яким прирівнюються жертва і агресор, а країни, які надають військову допомогу звинувачуються в заохоченні війни, не відповідає дійсності.

“Україну не потрібно ні в чому переконувати. Загарбницька війна ведеться на українській землі і приносить страждання та руйнування. Ми більш ніж будь-хто у світі прагнемо до завершення російської агресії на основі формули миру, запропонованої президентом Зеленським”, — заявив Ніколенко.

Дипломат підтвердив запрошення Лули да Сілви до України, аби зрозуміти причини та суть російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки.

Луїса Інасіу Лулу да Сілву неодноразово звинувачували у надмірній дружбі з президентом Росії Володимиром Путіним.

На початку квітня, Сілва пропонував Україні відмовитися від Криму, що припинити війну. МЗС у відповідь заявило, що Україна не торгує своїми територіями.