Політика

Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна стане членом Європейського союзу

2 Лютого 2023 15:45
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Євросоюз

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна стане членом Європейського союзу.

Про це вона заявила у четвер під час спільного засідання Єврокомісії та уряду України у Києві.

Фон дер Ляєн вважає, що рух України допомагає не лише самій Україні, а й Європейському союзові. “День, коли Україна стала кандидатом – стала новим початком для України, а також він став новим початком для ЄС”, – запевнила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії переконана також, що Єврокомісія сприятиме Україні наближатися до вступу, “до того дня, коли український прапор буде піднятий там, де йому належить бути – перед будівлею Берламонт в Брюсселі”. Це – будівля, де розташована Європейська комісія, перед нею розташовані прапори повноправних членів ЄС.

Урсула фон дер Ляєн також наголосила, що виступає за посилення бізнес-співпраці. “Наша зустріч – сигнал європейським інвесторам”, – пояснила вона.


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