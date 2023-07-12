Політика

Умови для членства України в НАТО невідомі – Кулеба

12 Липня 2023 09:07
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мзс, нато

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що зараз немає жодної ясності щодо умов майбутнього членства України в НАТО. Коли і ким вони мають бути сформульовані, каже міністр, – невідомо.

Відповідаючи на питання, виконання яких саме умов для інтеграції в НАТО хочуть від України західні союзники, Кулеба відповів “Невідомо. От в цьому і проблема”.

“Тобто коли будуть виконані умови? Що за умови? Ким вони мають бути сформульовані? Які вони? Ще раз наша позиція: існують всі умови для того, щоб запросити Україну стати членом НАТО. Тобто тут у нас взагалі принципово різні позиції. Їхня позиція – що є якісь умови, які треба виконати”, – заявив дипломат.

За словами Кулеби, США та Німеччина найбільш консервативно налаштовані щодо майбутнього членства України в НАТО.

Проте, за його словами, саме Вашингтон відіграв вирішальну роль у тому, щоб “слово “запрошення” взагалі з’явилося в тексті комюніке”.

“Не в тому формулюванні, яке нас задовольняє, але в принципі. І Німеччина теж, зрештою, не чинила цьому опір. Тому світ трошки складніший, ніж просто чорне і біле”, – пояснив міністр.


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