Україна знайшла джерела фінансування Starlink для військових, – Резніков

Українська влада може розраховувати на фінансування супутникового інтернету Starlink для своїх військових з трьох різних джерел.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, пише Politico.

«Якщо йдеться тільки про гроші, то в нас є щонайменше три джерела. Вони можуть надійти з пакета [допомоги від] Пентагону, який підтримує Україну, також з Європи, або можуть активізуватися приватні донори», — сказав він.

Резніков зазначив, що українські високопосадовці перебувають у прямому контакті з Ілоном Маском, щоби знайти вихід із ситуації стосовно оплати терміналів Starlink від SpaceX. Вони забезпечують важливе підʼєднання на полі бою для українських військ.

Двоє американських чиновників повідомили Politico, що Пентагон розглядає можливість оплати супутникової мережі Starlink в Україні шляхом залучення коштів у фонд, який використовувався для постачання зброї та іншого обладнання.

А ще цього тижня міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс запропонував створити коаліцію європейських країн для фінансування супутникового інтернет-сервісу Starlink в Україні.