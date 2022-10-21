Політика

Україна знайшла джерела фінансування Starlink для військових, – Резніков

21 Жовтня 2022 12:46
24
Starlink

Українська влада може розраховувати на фінансування супутникового інтернету Starlink для своїх військових з трьох різних джерел.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, пише Politico.

«Якщо йдеться тільки про гроші, то в нас є щонайменше три джерела. Вони можуть надійти з пакета [допомоги від] Пентагону, який підтримує Україну, також з Європи, або можуть активізуватися приватні донори», — сказав він.

Резніков зазначив, що українські високопосадовці перебувають у прямому контакті з Ілоном Маском, щоби знайти вихід із ситуації стосовно оплати терміналів Starlink від SpaceX. Вони забезпечують важливе підʼєднання на полі бою для українських військ.

Двоє американських чиновників повідомили Politico, що Пентагон розглядає можливість оплати супутникової мережі Starlink в Україні шляхом залучення коштів у фонд, який використовувався для постачання зброї та іншого обладнання.

А ще цього тижня міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс запропонував створити коаліцію європейських країн для фінансування супутникового інтернет-сервісу Starlink в Україні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Жовтня 2022 11:57
61

“Укренерго” вводить контрольоване споживання електроенергії
21 Жовтня 2022 13:20
15

IRIS-T пройшла бойове хрещення і показала себе надзвичайно, – Повітряні сили
21 Жовтня 2022 11:41
25

Антимонопольний комітет почав дослідження причин підвищення цін на курячі яйця
21 Жовтня 2022 11:25
31

Росіяни атакували Запоріжжя: влучили в будинок, школу й об’єкти інфраструктури
21 Жовтня 2022 10:33
159

У Харкові знову пролунали вибухи
Останні новини
усі новини

Думки

Іван ВАРЧЕНКО

Операція прикриття
Віталій ПОРТНИКОВ

Війну зупинить крах диктатур
Александр КИРШ

Исконно украинская москва
Віталій ПОРТНИКОВ

Визнайте Косово!
Юрій БУТУСОВ

Україна має негайно укласти угоду з Маском
Александр КИРШ

После 10 октября: момент истины
усі думки