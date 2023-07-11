Україна заслуговує на повагу: Зеленський розкритикував НАТО за кулуарні переговори

Президент Володимир Зеленський жорстко звернувся до членів НАТО через їх позицію щодо нашої країни. Оскільки Київ отримав сигнал, що союзники в кулуарах обговорюють формулювання на саміті без України.

“Ми цінуємо наших союзників. Ми цінуємо нашу спільну безпеку. І ми завжди цінуємо відкриту розмову. Україна буде представлена у Вільнюсі, на саміті НАТО. Бо це – повага. Але Україна теж заслуговує на повагу. Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України”, – написав Зеленський.

Своєю чергою президент підкреслив, що це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України.

“Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення (!), і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про “умови” навіть для запрошення України…” – акцентував Зеленський.

За словами глави держави, це схоже на те, що у союзників немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу.

“А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність – це слабкість. І я відверто обговорю це на саміті”, – підсумував Зеленський.