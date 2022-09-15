Політика

Україна веде переговори щодо надання ППО з 5 державами, – Зеленський

15 Вересня 2022 21:27
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Київ вважає пріоритетним розв’язання питання протиповітряної оборони України. Наразі веде переговори щодо поставок ППО з п’ятьма країнами.

Про це заявив президент Володимр Зеленський під час спільної конференції з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як відзначив президент, відзначаються позитивні результати щодо поставок Україні декількох систем NASAMS та IRIS-T від німецьких партнерів, однак поки що не отримали жодної.

“Так само від США. Ми очікуємо, вдячні за підтримку цього процесу. Очікуємо на NASAMS, однак також ми ще цього не отримали. Це частково закриває питання дефіциту ППО. Окрім цього, ми налаштовані працювати з цього приводу і з Францією, Італією, Німеччиною”, – додає президент.

Також Зеленський відзначив, що Київ досі не отримав позитивної реакції щодо поставок ППО від Ізраїлю. Втім, Україна продовжить вести переговори з союзниками у цьому питанні.

“Як би там не було, держав, які спроможні нам гарантувати закриття неба з точку зору ППО їх не так багато, от навколо цих 5 держав і треба вирішувати це питання”, – додав президент.


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