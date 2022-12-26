Політика

Україна поверне Крим силою і дипломатією, – Буданов

26 Грудня 2022 10:39
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крим, Деокупація

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом – і силою, і дипломатією.

Про це Буданов розповів в інтерв’ю LIGA.net.

“Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках”, – сказав Буданов.

Відповідаючи на ремарку про те, що для західних країн Крим є “червоною лінією”, глава розвідки сказав, що йому “не цікаво слухати думки людей, які не відображають позицію українського народу”.

Буданов підкреслив, що Україна поверне назад усі втрачені території.

Він нагадав, що Україна – це країна, визнана в кордонах 1991 року, а хто з цим не згоден, той не погоджується зі світопорядком, що існує з часів закінчення Другої світової війни, і з новими основами ООН.


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