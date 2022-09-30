Політика

Україна подає заявку на вступ до НАТО

30 Вересня 2022 17:11
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нато

Україна сьогодні подає заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу у прискореному порядку.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозвернені.

“Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України – реальні в полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо один одному, допомагаємо один одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс”, – зазначив Зеленський.

Президент України також зазначив, що Україна подає заявку щодо процедури, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всього українського суспільства.

“Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у прискореному порядку до НАТО”, – додав глава держави.


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